Жители Ленобласти недовольны очередями в больницах

В социальных сетях граждане края заявили о «полном бардаке» в больницах. Они жалуются на долгое ожидание у кабинетов врачей.

В больницах Новой Ладоги и Соснового Бора пациенты сетуют на большое скопление людей в одном месте на фоне высокой заболеваемости коронавирусом.

Не так давно, губернатор Ленобласти Александром Дрозденко приезжал в эти больницы с проверкой, в ходе которой проблем, описываемых гражданами, обнаружено не было.

Однако жалующиеся поставили под сомнение проверочные мероприятия правительства.

По этому поводу дал комментарий глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк.