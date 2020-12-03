Жители Ленобласти недовольны очередями в больницах

В социальных сетях граждане края заявили о «полном бардаке» в больницах. Они жалуются на долгое ожидание у кабинетов врачей.
В больницах Новой Ладоги и Соснового Бора пациенты сетуют на большое скопление людей в одном месте на фоне высокой заболеваемости коронавирусом.
Не так давно, губернатор Ленобласти Александром Дрозденко приезжал в эти больницы с проверкой, в ходе которой проблем, описываемых гражданами, обнаружено не было.
Однако жалующиеся поставили под сомнение проверочные мероприятия правительства.
По этому поводу дал комментарий глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк.
«Понимаю, что люди устали от масок, но вот вопрос ковид-диссидентства в большинстве случаев заканчивается ровно тогда, когда заболевает либо сам человек, либо его ближайшее окружение, причём чем больше тяжесть заболевания, тем быстрее люди понимают, что всё-таки соблюдение мер безопасности сегодня крайне необходимо», — отметила эксперт.