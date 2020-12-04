Новогодний локдаун в Санкт-Петербурге не отпугнет туристов, считает эксперт

Дополнительные ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге, где в новогодние каникулы не будут работать музеи и театры, а общепит закроют почти на неделю, не остановят туристов, которым придётся толпиться на улицах, считает директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии (РСТ) Екатерина Шадская.
В среду власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры по коронавирусу с учётом неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Так, с 30 декабря по 10 января запрещён доступ посетителей в музеи и театры, работу общепита приостановят с 30 декабря по 3 января. Заполняемость концертных и театральных площадок ограничивается 25% зрителей. Также запрещается проведение автобусных экскурсий.
Она предположила, что гостям Санкт-Петербурга придётся проводить основную часть времени на улице, что может привести к скоплениям людей.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в четверг сообщил, что городские власти просят туристов воздержаться от поездки в город на новогодние каникулы и позаботиться о собственном здоровье и здоровье жителей Санкт-Петербурга.