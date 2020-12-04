Новогодний локдаун в Санкт-Петербурге не отпугнет туристов, считает эксперт

Дополнительные ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге, где в новогодние каникулы не будут работать музеи и театры, а общепит закроют почти на неделю, не остановят туристов, которым придётся толпиться на улицах, считает директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии (РСТ) Екатерина Шадская.

В среду власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничительные меры по коронавирусу с учётом неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Так, с 30 декабря по 10 января запрещён доступ посетителей в музеи и театры, работу общепита приостановят с 30 декабря по 3 января. Заполняемость концертных и театральных площадок ограничивается 25% зрителей. Также запрещается проведение автобусных экскурсий.

«С учётом новых ограничений туроператоры, вероятнее всего, будут пытаться сохранить клиентов и предлагать изменённую программу – допустим, пешие экскурсии по городу… (Со своей стороны) туристы будут оценивать свои потери (от возврата путёвок – ред.), и, боюсь, все равно поедут в Санкт-Петербург – тем более, что многие из них покупают авиабилеты по невозвратным тарифам, и для авиакомпаний постановление (об ужесточении мер по COVID-19 – ред.) не является основанием для возврата средств», — рассказала Шадская.

Она предположила, что гостям Санкт-Петербурга придётся проводить основную часть времени на улице, что может привести к скоплениям людей.

«Боюсь, что это не решит той основной задачи, о которой говорит городское правительство, а только усугубит (эпидемиологическую) ситуацию», — добавила глава Северо-Западного отделения РСТ.

Вам будет интересно Водный туристический маршрут пройдет от Ладожской крепости до Лодейного поля По маршруту Вещего Олега туристы смогут пройти на средневековых ладьях Новый туристического водный путь - от Ладожской крепости до кургана Вещего... 01.12.2020 156

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин в четверг сообщил, что городские власти просят туристов воздержаться от поездки в город на новогодние каникулы и позаботиться о собственном здоровье и здоровье жителей Санкт-Петербурга.