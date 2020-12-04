В Госдуме россиянам предложили три направления для новогоднего отдыха

Сочи, Мурманская область и Калуга — вот три перспективных направления для отдыха россиян на новогодние каникулы, заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Ни для кого давно не секрет, что Сочи — это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников — лучшие горнолыжные курорты страны находятся всего в получасе езды от Адлера», — поделился Кривоносов.

Он также подчеркнул, что температура в Сочи зимой последние пять лет не опускалась ниже +5 градусов. Более подготовленные туристы могут обратить внимание на Мурманскую область. Это направление активно набирает популярность, туристов ждет “полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега».

А вот Калуга в этом году объявлена новогодней столицей России. У москвичей есть возможность отправиться туда на новогодние праздники.