В Ленобласти обновили восемь железнодорожных переездов

На железнодорожных переездах установили устройства заграждения переезда для повышения безопасности участников движения, пересекающих железную дорогу.

Новые устройства были установлены на восьми железнодорожных переездах, расположенных в Ленобласти, и на трех — в Псковской области. Также устройства заменены на переездах в границах Петербурга, в Республике Карелия, Мурманской и Новгородской областях, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Ранее железнодорожники обновили семь переездов в сторону Выборга от Петербурга.