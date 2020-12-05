Голикова объяснила расхождение данных по COVID-19 у Росстата и оперштаба

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему различаются данные оперативного штаба и Росстата по смертности от COVID-19.

Она отметила, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными. Оперштаб учитывают только те случаи, в которых не требуется дополнительное подтверждение по результатам вскрытия. Однако окончательный диагноз ставится уже после экспертизы, в связи с этим данные могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

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Росстат же публикует данные спустя 40 дней по истечении отчетного периода, основываясь на записи актов гражданского состояния по факту смертности в стране.