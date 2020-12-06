Раскрыты сроки начала съемок приквела «Игры престолов»

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Генеральный директор Warner Media Джейсон Килар рассказал, когда начнутся съёмки приквела «Игры престолов». Он отметил, что сроки очень размытые.

Килар поведал, что старт съёмок запланирован «через несколько месяцев». Таким образом можно предполагать, что раньше 2021 года съёмочный процесс не будет запущен, передаёт Games Radar.

Напомним, новый сериал будет называться «Дом драконов». Его события буду разворачиваться за триста лет до событий «Игры престолов». Сюжет сосредоточится на Доме Таргариенов.

Предполагается, что премьера состоится в 2022 году. Об этом говорил программный директор HBO Кейси Блойс.

Ранее сообщалось, что британский актёр Пэдди Консидайн может исполнить одну из ключевых ролей в сериале HBO «Дом дракона». В свою очередь, он станет приквелом «Игры престолов».

Предполагается, что артист исполнит роль короля Визериса Таргариена. Британец является первым актёром, которого, по информации прессы, уже утвердили на роль.

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Персонаж Коyсидайна, по задумке, должен быть добрым и справедливым правителем. Тем не менее, каким он в действительности будет, можно будет увидеть в 10-серийном первом сезоне сериала.