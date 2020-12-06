На Мурманском шоссе водитель фуры сбил лося — видео

Осталось ли животное в живых – неизвестно.

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По информации очевидцев в социальных сетях, водитель большегруза сбил на 70-м километре Мурманского шоссе лося.

Отмечается, что на месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Выжил лось или нет – неизвестно.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.