Власти Санкт-Петербурга представили обновленную концепцию по подготовке к матчам ЕВРО-2020

Власти Санкт-Петербурга представили обновлённую концепцию по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы по футболу, сообщается на сайте администрации города.

Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдёт в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года. В пятницу состоялось видеоконференция, на которой власти города на Неве и представители УЕФА рассмотрели возможные сценарии проведения игр турнира.

Как отмечается, председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь представил обновлённую концепцию исходя из трех сценариев развития ситуации: организации матчей в обычном режиме, с ограниченной загрузкой стадиона и без зрителей.

Для всех сценариев вне зависимости от количества зрителей и участников предусмотрено проведение профилактических мероприятий на транспортных объектах, вокзалах и гостиницах, использование средств индивидуальной защиты, наличие дезинфицирующих средств, сохранение социальной дистанции и термометрия на входных объектах, регулярная дезинфекция кресел, оборудования и других поверхностей, звуковое информирование граждан и другие меры.

«На сегодняшний день нами предусмотрены необходимые мероприятия и меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции на объектах проведения чемпионата Европы: на стадионе, тренировочных базах, на фестивале болельщиков УЕФА. Мы готовы обеспечить максимальную безопасность наших граждан и иностранных гостей», — сказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

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Сообщается, что представители УЕФА выразили удовлетворение проводимой городом работой и отметили высокую значимость совместного сотрудничества в целях успешной организации предстоящего чемпионата Европы.