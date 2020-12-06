Власти Санкт-Петербурга представили обновленную концепцию по подготовке к матчам ЕВРО-2020

Власти Санкт-Петербурга представили обновлённую концепцию по подготовке и проведению матчей чемпионата Европы по футболу, сообщается на сайте администрации города.
Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдёт в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года. В пятницу состоялось видеоконференция, на которой власти города на Неве и представители УЕФА рассмотрели возможные сценарии проведения игр турнира.
Как отмечается, председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь представил обновлённую концепцию исходя из трех сценариев развития ситуации: организации матчей в обычном режиме, с ограниченной загрузкой стадиона и без зрителей.
Для всех сценариев вне зависимости от количества зрителей и участников предусмотрено проведение профилактических мероприятий на транспортных объектах, вокзалах и гостиницах, использование средств индивидуальной защиты, наличие дезинфицирующих средств, сохранение социальной дистанции и термометрия на входных объектах, регулярная дезинфекция кресел, оборудования и других поверхностей, звуковое информирование граждан и другие меры.
Сообщается, что представители УЕФА выразили удовлетворение проводимой городом работой и отметили высокую значимость совместного сотрудничества в целях успешной организации предстоящего чемпионата Европы.