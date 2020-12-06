Чиновницу из Ленобласти, подозреваемую в растрате, отпустили под подписку о невыезде

Суд избрал заместителю главы комитета по соцзащите населения Ленобласти, подозреваемой в растрате, меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба областного управления СК.
«Судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказано в сообщении.
По версии следствия, подозреваемая поручила бывшему директору дома-интерната растратить вверенные ей 1,6 миллиона рублей для покупки более 500 билетов в театр для посторонних.
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