Петербуржцы задолжали коммунальным службам 14 млрд рублей

Поставщики энергоресурсов заявили о росте числа неплательщиков за услуги ЖКХ.

По информации издания «Невские Новости», в ГУП «ТЭК СПб» сообщили, что задолженность управляющих компаний ЖКХ за тепловую энергию составляет 7,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 5,7 млрд рублей. Отмечается, что жители Санкт-Петербурга должны компании 399,4 млн рублей, просроченная задолженность – 285,8 млн рублей.

Как сообщили в АО «Петроэлектросбыт», задолженность за свет более 5000 рублей имеют свыше 68 тысяч петербуржцев.

В тоже время в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказали, что компании ЖКХ должны 4,7 млрд рублей, а потребители имеющие прямой договор должны 275 млн рублей.

«Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» сообщает, что петербуржцы должны 2 млрд рублей по оплате взносов на капитальный ремонт за жилые помещения.

В общем жители Санкт-Петербурга должны ресурсосберегающим организациям около 14 млрд рублей.

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По данным жилкома, минимальный фактический процент собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге зафиксирован в апреле 2020 года и составил 84,11%.