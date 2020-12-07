В 14 районах Ленобласти отключат свет 7 декабря

Причина отключений – плановые работы на электросетевых объектах. Их цель – уменьшить число технологических сбоев.
Список адресов и график отключений опубликованы ниже.
Бокситогорский район – с 09:00 до 17:00.
- Бочево, Боброзеро, Пожарище, Петрово, Остров, Пелуши, Окулово, Чайгино, Амосова Гора, Тедрово, Прокушево, Лахта, Сидорово, Красноборский, Саньков Бор, Красный Бор, Корталы-Усадище, Белая, Бор, Большой Двор (частные дома), Подборовье (улицы Кооперативная и Заводская дома № 1-8), Самойлово (часть деревни).
Волосовский район – с 09:00 до 14:00 (возможно, до 18:00).
- Ущевицы, Шадырицы, Неревицы, Малая Александровка, Коноховицы, Малая Вруда, Тресковицы, Станция Вруда, Штурмангофф, Сяглицы, Бегуницы (частично).
Волховский район – с 10:00 до 16:00.
- Усадище, Бережки (улица Лесная).
Всеволожский район – с 10:00 до 17:00.
- Октябрьская набережная, Новое Девяткино (промзона), Мистолово, кузьмолово (улица Юбилейная, Ленинградское шоссе), Разметелево, Ексолово.
Выборгский район – с 09:00 до 17:00.
- Балтийское, Торфянока (частично), Балтиец (частично).
Гатчинский район – с 09:00 до 17:00.
- Шпаньково, Тайцы, Александровка массив Ключевой, СНТ Тайцы, садоводство Большие Тайцы, Жабино (улица Героев Пограничников, частично).
Лодейнопольский район – с 09:00 до 16:00.
- Алеховщина (улицы Алеховщинская и Комсомольская), Чашковичи, Оятский участок), Мальгиничи.
Ломоносовский район – с 09:00 до 18:00.
- Извара, Лопухинка, Гостилицы (улицы Новая и Центральная), Ананьино, Воронкино, Маклаково, Куммолово, Ломаха, Заринская, Ирогощи.
Лужский район – с 09:00 до 17:00.
- Самро, Ветчины, Высокая Грива, Замостье, Поля, Сабо, Жглино, Александровка.
Подпорожский район – с 09:00 до 16:00.
- Важины (улица Спортивная), пгт Вознесенье (улицы Онежская набережная, Водников, переулок Совхозный, переулок Средний).
Приозерский район – с 09:00 до 17:00.
- Мельниково (частично), Цветково (улицы Краснопольская, Береговая, жилый дома частного сектора).
Сланцевский район – с 12:00 до 16:00.
- Пантелейково, Заберезье.
Тихвинский район – с 09:00 до 17:00.
- Ситомля, Липная горка, Заручевье, Захожа, Рапля, Клинец, Остров.
Тосненский район – с 10:00 до 17:00.
- Усадище, Сидорово, Рябово (улицы Стационная, Почтовая, Московское шоссе дома № 3, 5, 7).