В 14 районах Ленобласти отключат свет 7 декабря

Автор: Сергей Агутин
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Причина отключений – плановые работы на электросетевых объектах. Их цель – уменьшить число технологических сбоев.  

Список адресов и график отключений опубликованы ниже.

Бокситогорский район – с 09:00 до 17:00.

  • Бочево, Боброзеро, Пожарище, Петрово, Остров, Пелуши, Окулово, Чайгино, Амосова Гора, Тедрово, Прокушево, Лахта, Сидорово, Красноборский, Саньков Бор, Красный Бор, Корталы-Усадище, Белая, Бор, Большой Двор (частные дома), Подборовье (улицы Кооперативная и Заводская дома № 1-8), Самойлово (часть деревни).

Волосовский район – с 09:00 до 14:00 (возможно, до 18:00).

  • Ущевицы, Шадырицы, Неревицы, Малая Александровка, Коноховицы, Малая Вруда, Тресковицы, Станция Вруда, Штурмангофф, Сяглицы, Бегуницы (частично).

Волховский район – с 10:00 до 16:00.

  • Усадище, Бережки (улица Лесная).

Всеволожский район – с 10:00 до 17:00.

  • Октябрьская набережная, Новое Девяткино (промзона), Мистолово, кузьмолово (улица Юбилейная, Ленинградское шоссе), Разметелево, Ексолово.

Выборгский район – с 09:00 до 17:00.

  • Балтийское, Торфянока (частично), Балтиец (частично).

Гатчинский район – с 09:00 до 17:00.

  • Шпаньково, Тайцы, Александровка массив Ключевой, СНТ Тайцы, садоводство Большие Тайцы, Жабино (улица Героев Пограничников, частично).

Лодейнопольский район – с 09:00 до 16:00.

  • Алеховщина (улицы Алеховщинская и Комсомольская), Чашковичи, Оятский участок), Мальгиничи.

Ломоносовский район – с 09:00 до 18:00.

  • Извара, Лопухинка, Гостилицы (улицы Новая и Центральная), Ананьино, Воронкино, Маклаково, Куммолово, Ломаха, Заринская, Ирогощи.

Лужский район – с 09:00 до 17:00.

  • Самро, Ветчины, Высокая Грива, Замостье, Поля, Сабо, Жглино, Александровка.

Подпорожский район – с 09:00 до 16:00.

  • Важины (улица Спортивная), пгт Вознесенье (улицы Онежская набережная, Водников, переулок Совхозный, переулок Средний).

Приозерский район – с 09:00 до 17:00.

  • Мельниково (частично), Цветково (улицы Краснопольская, Береговая, жилый дома частного сектора).

Сланцевский район – с 12:00 до 16:00.

  • Пантелейково, Заберезье.

Тихвинский район – с 09:00 до 17:00.

  • Ситомля, Липная горка, Заручевье, Захожа, Рапля, Клинец, Остров.

Тосненский район – с 10:00 до 17:00.

  • Усадище, Сидорово, Рябово (улицы Стационная, Почтовая, Московское шоссе дома № 3, 5, 7).
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