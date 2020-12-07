Фото: цыгане украли сено из Пижмы – фермер выследил их до Мызы-Ивановки

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Ферма в Ковшово» сообщают: 6 декабря фермер организовал преследование цыган, похитивших сено с его участка возле деревни Пижма в Гатчинском районе.

цыгане
цыгане

Клиенты сообщили владельцу фермы Дмитрию Колесникову, что с его поля воруют сено. Он выехал с товарищем на место из Ковшово. «Газель» воров он застал уже уезжающей. Они успели загрузить три рулона.

Фермер последовал за ворами, чтобы понять, где они будут разгружаться. Воры заметили преследование в поселке Мыза-Ивановка. Стали набирать скорость, пытаясь скрыться. Фермер позвонил в полицию.

«Газель» остановилась на частном подворье. Преследователей окружили цыгане. Напряженный разговор прервали полицейские. Задержаны трое подозреваемых. По словам фермера, кражи на участке возле Пижмы происходили регулярно. Только в середине ноября украли сена на более чем 200 тысяч рублей.

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07.12.2020 37
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