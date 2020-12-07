Фото: черный Hummer петербуржца за три минуты угнали в Яковлево

В полицию Выборгского района 5 декабря около 21:00 обратился 54-летний совладелец петербургского агентства недвижимости.

С придомового участка на улице Академической в поселке Яковлево неизвестные угнали принадлежащий мужчине черный внедорожник Hummer H2. Три минуты – столько потребовалось вору, чтобы украсть автомобиль.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как вор украл сумку, но потерял паспорт на месте преступления в Петербурге. Происшествие попало на видео.