Фото: черный Hummer петербуржца за три минуты угнали в Яковлево

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Выборгского района 5 декабря около 21:00 обратился 54-летний совладелец петербургского агентства недвижимости.

Яковлево
Фото: vk.com

С придомового участка на улице Академической в поселке Яковлево неизвестные угнали принадлежащий мужчине черный внедорожник Hummer H2. Три минуты – столько потребовалось вору, чтобы украсть автомобиль.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как вор украл сумку, но потерял паспорт на месте преступления в Петербурге. Происшествие попало на видео.

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07.12.2020 48
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