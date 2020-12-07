Татьяна Голикова: в 4 субъектах занято более 90% коек из-за COVID, всего в России занято 75,9% коек

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в четырех субъектах России занято более 90% коек в связи с COVID-19, по всей стране занято 75,9% коек.

«На утро вчерашнего дня было занято 75,9% коечного фонда – это средний показатель в стране. И соответственно 24,1% – это средний свободный коечный фонд», — сказала она на брифинге.

По ее словам, в четырех регионах занято более 90% коечного фонда: в Санкт-Петербурге, Смоленской и Орловской областях, Севастополе.

Голикова добавила, что для снятия нагрузки с коечного фонда регионам были выделены средства на лекарства для амбулаторных больных с коронавирусом.

Вам будет интересно Генетик Павел Волочков: переболеть КОВИД опаснее побочных эффектов от вакцины Переболеть КОВИД — на порядок опаснее, чем гипотетические побочные эффекты от прививки, сообщил вирусолог и генетик Павел Волочков. Издание «Невские новости»... 06.12.2020 139

Механизм их предоставления определяется регионами, при этом Минздрав и Росздравнадзор направили в регионы соответствующие рекомендации. Согласно им, терапия в амбулаторных условиях должна назначаться в первый день обращения всем больным с подтверждённым диагнозом или подозрением на коронавирус с характерными симптомами.