Генетик Павел Волочков: переболеть КОВИД опаснее побочных эффектов от вакцины

Переболеть КОВИД — на порядок опаснее, чем гипотетические побочные эффекты от прививки, сообщил вирусолог и генетик Павел Волочков.
Издание «Невские новости» взяло интервью у эксперта, который сообщил, что по аналогии — последствия от КОВИД можно сравнить со встречей с КАМАЗом, а от вакцины — с детским велосипедом.
Вирусолог отметил, что «дискутировать о возможных побочных эффектах от вакцины глупо», так как от КОВИД уже сейчас умирают люди.
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Также, по словам Павла Волочкова, вакцина не имеет значительных побочных эффектов и об этом говорят данные первой, второй и третьей фазы испытаний.