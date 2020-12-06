Генетик Павел Волочков: переболеть КОВИД опаснее побочных эффектов от вакцины

Переболеть КОВИД — на порядок опаснее, чем гипотетические побочные эффекты от прививки, сообщил вирусолог и генетик Павел Волочков.

Издание «Невские новости» взяло интервью у эксперта, который сообщил, что по аналогии — последствия от КОВИД можно сравнить со встречей с КАМАЗом, а от вакцины — с детским велосипедом.

Вирусолог отметил, что «дискутировать о возможных побочных эффектах от вакцины глупо», так как от КОВИД уже сейчас умирают люди.

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Также, по словам Павла Волочкова, вакцина не имеет значительных побочных эффектов и об этом говорят данные первой, второй и третьей фазы испытаний.