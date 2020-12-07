Скелет женщины с золотыми серьгами и цепочкой нашли возле Борисово

Останки человека найдены 6 декабря в кустах на берегу реки Суда. Это место расположено в 15 километрах от деревни Борисово в Гатчинском районе Ленинградской области.
На то, что останки принадлежат женщине, указывают обрывки юбки, золотые сережки и цепочка. Рядом со скелетом обнаружен ржавый молоток. По предварительным данным, женщина могла погибнуть 2-3 года назад.
Останки направлены на экспертизу, в ходе которой будут установлены обстоятельства смерти.
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