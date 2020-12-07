Новый российский атомный ледокол «Чукотка» заложат на «Балтзаводе» 18 декабря

Четвёртый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 начнут строить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие.

«18 декабря на стапеле «А» Балтийского завода состоится церемония закладки нового серийного атомного ледокола проекта 22220. Он получит имя «Чукотка», — говорится в сообщении.

Заказчиком является госкорпорация «Росатом».

В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220, построенный на «Балтийском заводе», был передан Росатому и официально вошёл в состав российского атомного флота. Сейчас на Балтзаводе строят три серийных атомохода проекта 22220 – «Сибирь», «Урал» и заложенный в мае этого года ледокол «Якутия».

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Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лёд толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьём с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.