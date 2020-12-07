Подростку сломали руку в конфликте с мальчиком и его отцом в Санкт-Петербурге — видео

Отец четырёхклассника вмешался в драку своего сына с 14-летним подростком на детской площадке в Санкт-Петербурге, последний попал в больницу с переломом руки, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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Ранее в интернете разместили видео, на котором в драку двоих подростков на детской площадке вмешивается мужчина. Он разнимает дерущихся, после чего один из подростков продолжает наносить удары другому.

«По предварительным данным, на детской площадке во дворе дома 70 на проспекте Просвещения у подростка произошел конфликт с четырёхклассником, отец которого вмешался в происходящее и применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении ГУМВД.

По данным пресс-службы, сообщение о госпитализации 14-летнего подростка с переломом руки поступило из больницы 5 декабря.

В полицию также поступило заявление от отца пострадавшего подростка.

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