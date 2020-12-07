Поселок Ивановское Кингисеппского района получил звание «Населенный пункт воинской доблести»

Автор: Кира Нагорная
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Это высокое звание присвоено поселку Ивановское за трудовой и ратный подвиг при защите Отечества от немецко-фашистских захватчиков в ходе сражений Ленинградской битвы

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, звание также присвоено за мужество, стойкость и героизм, проявленные ополченцами 2-1 дивизии Ленинградской армии Народного ополчения, бойцами 519-го гаубичного артполка, 4-го истребительного полка особого назначения, танкистами Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школы им. В.М. Молотова, стоявших на смерть в июле-августе 1941 года на рубеже под Ивановским и задержавших на целый месяц наступление немецких войск на Ленинград на Кингисеппском направлении.

«Подвиг под Ивановским должен быть обязательно отмечен. С первых дней войны все силы руководства и жителей села Ивановское были направлены на мобилизацию для отпора врагу. 94 из 120 взрослых мужчин села были мобилизованы в действующую армию и храбро сражались за Родин», — отмечает депутат ЗакСобрания от Кингисеппского избирательного округа Дмитрий Ворновских.

Как отметил Дмитрий Ворновских, многие жители села участвовали в ожесточенных июльских боях против немцев, захвативших село и создавших на его территории укрепленный плацдарм. Сейчас будет сниматься документальный фильм о поселке Ивановское и обо всей этой уникальной истории. Ивановцы, жители Кингисеппского района свято хранят память о событиях 79-летней давности.

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08.07.2020 566

Напомним, что в декабре 2016 года областной парламент принял закон № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присваивается городам и населенным пунктам Ленинградской области, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Ходатайство о его присвоении и пакет документов направляются советом муниципального района Губернатору Ленинградской области. Специальная комиссия, возглавляемая Губернатором, рассматривает поданные документы и, в случае положительного решения, направляет проект закона о присвоении звания в Законодательное собрание. В действующей редакции закона это почетное звание может быть присвоено не более чем трем населенным пунктам региона в течение календарного года.

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