В Северной столице анонсировали третий пакет с мерами поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

Об этом стало известно после рабочего совещания губернатора и администрации города.

Поддержка экономики будет состоять в продлении льготного налогообложения на имущество социальной и культурной сфер, пострадавших от коронавируса до 2022 года. При этом, до 2023 года планируется обеспечить налоговые каникулы для ИП, которые регистрируются впервые.

В следующем году правительство хочет сохранить льготные налоговой процент для гостиничного бизнеса, при условии, что последние обеспечат заработные плат сотрудников не ниже МРОТ.

Также предусмотрено освобождение от уплаты налога на электротранспорт для организаций и физ.лиц.

По предварительным прогнозам, льготы, которые начнут действовать уже в следующем году, обойдутся в 8,5 млрд рублей.