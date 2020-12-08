Для поддержки инвесторов в Ленобласти введут новые антикризисные меры

Соответствующий проект областного закона приняли в первом чтении депутаты парламента Ленобласти.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, изменения предлагается внести в областные законы — «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленобласти, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленобласти» и «О применении на территории Ленобласти инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

Законопроект подготовлен в качестве антикризисной меры поддержки в целях:

— сохранения за инвесторами, заключившими с Ленинградской областью договор о предоставления режима государственной поддержки инвестиционной деятельности в регионе, права на применение налоговых льгот в условиях снижения показателей финансовой деятельности в связи с экономическими последствиями распространения новой коронавирусной инфекции;

— поддержки предприятий обрабатывающих производств, осуществляющих вложения в модернизацию производства, путем увеличения доли возмещаемых инвестиционных расходов и расширения видов экономической деятельности в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), по которым допускается применение инвестиционного налогового вычета.

Законопроектом предлагается изменить на 2020 год условие, при котором организация теряет право на применение налоговых льгот, уменьшив с 75 до 50 процентов долю общей суммы федеральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в областной бюджет Ленобласти, за первый календарный год применения налоговых льгот. Это уменьшение связано с тем, что вынужденные ограничительные меры, принятые правительствами иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в этом году, затруднили перемещение товаров, в том числе сырья и материалов, через государственные границы. Это также затруднило привлечение иностранных специалистов, которые должны участвовать в наладке импортного иностранного оборудования, и управленческого персонала, принимающего решения о расходах в модернизацию производства, запуске новых продуктов и т.п. Данные обстоятельства отразились на уровне сбыта продукции региональных предприятий и, соответственно, на объемах производства и ценах на готовую продукцию, что в конечном итоге повлияло на снижение объемов выручки и сумм налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы РФ.

Кроме того, проектом закона дополняется перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых организации имеют право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, следующими видами экономической деятельности: производство пищевых продуктов, производство изделий из пластмасс. В перечень организаций, которые могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль организаций, предлагается включить организации, являющиеся участникам промышленного кластера и организации, являющиеся правообладателями объектов инфраструктуры промышленного кластера.

Размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций законопроектом предлагается увеличить с 50 до 90 процентов от суммы расходов налогоплательщика на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение.

В ходе обсуждения от депутатов поступили вопросы и замечания. Так, лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Перминов поинтересовался, чем вызвана необходимость снижения с 75 до 50 процентов налоговых отчислений в областной бюджет и какими будут выпадающие доходы бюджета. Заместитель Председателя Правительства Ленобласти — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов пояснил, что данная мера поможет предприятиям продолжить свою работу в кризисных условиях, из-за которых снизилась их прибыль. Он также заверил, что выпадающих доходов в областном бюджете не будет, так как соответствующие снижения доходов были ранее учтены при подписании договоров о предоставлении режима государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ленобласти.

На вопрос лидера фракции ЛДПР Андрея Лебедева о том, почему действие закона предлагается распространить с 1 января 2020 года, Дмитрий Ялов ответил, что правительство области гибко смотрит на востребованность мер поддержки. В условиях пандемии такой меры поддержки как налоговый вычет оказалось недостаточно, поэтому и вводятся дополнительные.

На вопрос вице-спикера Николая Пустотина, с чем связано то, что на меры поддержки могут претендовать производители ювелирных изделий. Прозвучал ответ о том, что им поддержка нужна, потому что данное производство не является высоко рентабельным.