Инвесторы получат землю без торгов в Ленобласти, но при соблюдении определенных условий

Соответствующие изменения депутаты Заксобрания Ленобласти внесли в статью 3 областного закона «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, законопроект, разработанный в соответствии с Земельным кодексом РФ, устанавливает критерии, которым должен соответствовать масштабный инвестиционный проект, для реализации которого земельный участок предоставляется в аренду без проведения торгов.

Проектом закона предусматривается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в случае, если реализация масштабного инвестиционного проекта, включенного в документы стратегического планирования РФ, предполагает объем вложений в приобретение (создание, реконструкцию) объектов основных средств не менее 50 000 миллионов рублей, количество создаваемых рабочих мест не менее 5 000, а также создание объектов жилого и общественно-делового назначения для обеспечения нужд работников в рамках реализации инвестиционного проекта.

Также, помимо требований к объему вложений в приобретение (создание, реконструкцию) объектов основных средств и созданию рабочих мест, предусматриваются создание объектов жилого и общественно-делового назначения для обеспечения нужд работников в рамках масштабного инвестиционного проекта и условие о включении такого проекта в документы стратегического планирования РФ.

Законопроектом предусматривается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов для размещения промышленного производства, а также для строительства объектов жилого и общественно-делового назначения в целях обеспечения жильем и объектами общественно-делового назначения работников, привлекаемых для реализации указанного проекта.

В ходе обсуждения лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Перминов поинтересовался, есть ли в Ленобласти инвесторы с масштабными инвестпроектами. Заместитель Председателя Правительства Ленобласти — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов заверил, что такие есть. Например, в Усть-Луге реализуется крупнейший в России инвестпроект по строительству газоперерабатывающего комплекса.

Изменения в действующий областной закон приняли сразу в первом и третьем чтениях.