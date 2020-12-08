Ученикам автошкол откажут в сдаче экзамена, если сведения о них не дошли до МВД

Непредоставление автошколой сведений о своих учениках в полицию станет основанием для отказа ее группам в сдаче экзаменов на права, следует из проекта приказа МВД России.

Ранее сообщалось, что МВД решило обязать автошколы передавать в полицию информацию о кандидатах в водители в течение пяти рабочих дней с начала учёбы — сейчас этот срок составляет месяц.

Как отмечается в документе, «отсутствие сведений об учебной группе, представляемых в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего порядка», являются «основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются».

В частности, речь идёт о списке лиц, проходящих обучение в группе (с ФИО, паспортными данными и другой информацией о кандидатах).

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Помимо этого, основанием для отказа станет отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (эта норма есть и в старом приказе).