Борис Титов призвал власти Санкт-Петербурга найти компромисс с рестораторами

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов после создания «карты сопротивления» кафе и баров в Санкт-Петербурге призвал власти города найти компромисс с рестораторами.

В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Санкт-Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав «карту сопротивления» заведений, продолжающих работать в обычном режиме.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город от полного локдауна отделяет «совсем немного» — мест для пациентов с тяжёлой формой COVID в специализированных стационарах Питера хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше «красная черта» и перевод всех больниц в инфекционный режим.

«Питер оказался на том стыке, рубеже, называйте, как хотите, когда экономика невольно перерастает в политику. Рестораторы Санкт-Петербурга, по сути, объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому что по-другому не могут. Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается», — сказал Борис Титов журналистам.

По словам омбудсмена, перед лицом «экономической смерти» им ничего не остаётся, как демонстративно сопротивляться.

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