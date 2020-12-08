Двум медработникам из Ленобласти присвоены звания «Заслуженный врач России»

Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два медработника из Ленобласти.
Почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены заведующей отделением межрайонной больницы им. Калмыкова Ирине Вертопраховой и главному врачу Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера Юрию Корнееву. Поздравляем!
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24.11.2020 141