Двум медработникам из Ленобласти присвоены звания «Заслуженный врач России»

Автор: Гузель Галимова
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Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два медработника из Ленобласти.

Почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоены заведующей отделением межрайонной больницы им. Калмыкова Ирине Вертопраховой и главному врачу Ленинградского областного противотуберкулезного диспансера Юрию Корнееву. Поздравляем!

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24.11.2020 141
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