Петербургские медики, заболевшие коронавирусом, получили по 300 тысяч рублей

Около 10 000 тысяч врачей получили денежные компенсации за последствия работы с коронавирусными пациентами.

Информация поступила от аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

«Выплаты по 300 тысяч рублей получили 10 190 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 33 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом», — сообщили в ведомстве.

Однако получить выплаты оказалось не так просто. Некоторым медикам было отказано в получении компенсации. Только 58 из 64 сотрудников больниц сумели обжаловать отказ.