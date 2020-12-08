Воспитатели петербургского детсада подозреваются в надругательстве над детьми

В СК поступило обращение от родителей воспитанников дошкольного учреждения, которые утверждают, что сотрудники детсада № 19 могли совершать насильственные действия в отношении их детей.
Информация появилась от пресс-службы администрации Приморского района. В ведомстве сообщили, что на данный момент инициирована проверка детского сада. В учреждении уже работают следователи.
«Если вопрос идёт о насилии над несовершеннолетними детьми, — это вопрос первоочерёдной важности, который требует всесторонней проверки и тщательного разбирательства», — уточнили в пресс-службе администрации.