Причастие в храмах Санкт-Петербурга проводится с соблюдением мер предосторожности – митрополия

Казанский собор и другие храмы Санкт-Петербурга соблюдают все установленные Церковью санитарно-гигиенические предписания, в том числе во время таинства причащения, сообщила в среду руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в Казанском кафедральном соборе верующих якобы причащают из одной лжицы (ложки) без соблюдения необходимых мер предосторожности.

«У нас ничего не отменялось, и все меры продолжают соблюдаться. В том числе, что касается момента причастия, когда лжица после каждого человека опускается в спиртовой раствор и протирается платом с дезинфицирующим средством», — сказала Родоманова.

По ее словам, запивка после причастия раздаётся в одноразовых стаканчиках, иконы и ковчеги протираются дезинфицирующими растворами, также прихожанам рекомендуют не целовать руку священнику после благословения и носить маски на протяжении всего богослужения. Почитаемым иконам и кресту можно поклониться в храме, не прикладываясь к ним.

Как напомнила представитель митрополии, эти и другие меры предусматривались в «Инструкции всем приходам и монастырям РПЦ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», принятой 17 марта Священным Синодом. Тогда всем главам епархий на территории России было направлено циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Дионисия. После этого в Санкт-Петербургской митрополии было распространено циркулярное письмо правящего архиерея митрополита Варсонофия, где также все подробно было расписано.

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