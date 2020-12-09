Смольный предложил рестораторам компромиссные форматы работы в Новый год

Их озвучил вице-губернатор Евгений Елин. В Смольном рассматривают это как шаг навстречу бизнесу. Однако предложения не решают ряд вопросов. Например, по продаже алкоголя.

Смольный предложил ресторанам установить уличную мебель перед дверям своих заведений по летней, но упрощенной схеме. Общепиту разрешат работать на вынос – с рук, лотка, из корзин и ручных тележек.

Точки продажи могут быть открыты на частных территориях – во внутреннем дворе отеля и ресторана. Это возможно в случае, если позволяет установленный вид разрешенного использования земельного участка.