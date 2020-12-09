В Петербурге задержан банкир в федеральном розыске, укравший 122 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали банкира из Калуги, который находился в федеральном розыске за кражу 122 млн рублей.

Ныне задержанный с 2014 по 2015 годы занимал пост председателя правления «Академического русского банка». Пользуясь положением, он через фиктивные невозвратные кредиты украл у банка более 122 млн рублей и скрылся.

Полиция задержала преступника возле дома № 16 по Лиговскому проспекту. Его искали по всей Россия с ноября 2020 года.