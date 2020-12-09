Ленинградским школьникам предлагают творчески выразят свое отношение к коррупции

Сегодня, 9 декабря, в Ленобласти стартует ежегодный традиционный конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».

Конкурс в три этапа проводит Администрация губернатора и правительства Ленобласти совместно с комитетом общего и профессионального образования Ленобласти для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций региона. При этом в 2021 году увеличено количество номинаций и тематические направления — теперь это могут быть интервью, репортаж, видеоклип или мультфильм.

Первый этап — школьный. До 18 января 2021 года ребятам необходимо подготовить видеоролики и направить их экспертному жюри своих образовательных учреждений.

Второй этап — муниципальный — пройдет с 19 января по 8 февраля 2021 года в органах местного самоуправления. Жюри отберет также не более четырех работ для направления их на областной этап конкурса.

Третий этап — областной — пройдет в администрации Ленобласти с 10 февраля по 1 марта 2021 года.

Примечательно, что конкурс стартует в Международный день борьбы с коррупцией. По итогам конкурса будут определены победители и лауреаты, которых ждут дипломы и подарки.

Конкурс неизменно вызывает большой интерес: в 2018 году в нем участвовал 591 обучающийся из всех районов и городского округа Ленобласти. В прошлом году роликом, победившим в конкурсе, стала работа школьников из Приозерского района. Дети сняли целый кино-спектакль. Он получился с юмором и на злободневную тему. В нем один из школьников отдал земельный участок за приличную сумму.

В 2019 году в конкурсе принял участие 741 школьник, подготовивший 207 видеосюжетов. Авторами лучших работ стали учащиеся старших классов из Центра образования «Кудрово» и ученица Лесколовского центра образования, а также ученики из МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа».

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.