Полиция задержала депутата Лебяженского городского поселения во время кражи рельсов

В полицию Ломоносовского района 7 декабря поступило сообщение о том, что на перегоне ж/д станций «Лебяжье — Краснофлотск» некие люди пилят рельсы и грузят их в машину.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников с поличными. Так как один из мужчин является действующим депутатом Лебяженского городского поселения, материалы о хищении переданы в следственные органы СК России.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

Начата проверка, следователи допрашивают свидетелей и самих участников инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщает следком Ленобласти.