Полиция задержала депутата Лебяженского городского поселения во время кражи рельсов

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В полицию Ломоносовского района 7 декабря поступило сообщение о том, что на перегоне ж/д станций «Лебяжье — Краснофлотск» некие люди пилят рельсы и грузят их в машину.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленников с поличными. Так как один из мужчин является действующим депутатом Лебяженского городского поселения, материалы о хищении переданы в следственные органы СК России.

Фото: СУ СК России по Ленинградской области
Полиция задержала депутата Лебяженского городского поселения во время кражи рельсов Следком Ленобласти, Лебяженское городское поселение, кража, депутат
Полиция задержала депутата Лебяженского городского поселения во время кражи рельсов Следком Ленобласти, Лебяженское городское поселение, кража, депутат

Начата проверка, следователи допрашивают свидетелей и самих участников инцидента. По итогам будет принято процессуальное решение, сообщает следком Ленобласти.

Автор