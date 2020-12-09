В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” — фото

С наступлением заморозков в лесу под Петербургом расцвели “ледяные цветы”. На необычное явление наткнулся биолог Павел Глазков.
Он объяснил, что при испарении вода застывает в самых причудливых формах и порой напоминает цветы, которые выросли прямо из-под земли. Фотографиями он поделился на своей странице в соцсети.
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