В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” — фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

С наступлением заморозков в лесу под Петербургом расцвели “ледяные цветы”. На необычное явление наткнулся биолог Павел Глазков.

Он объяснил, что при испарении вода застывает в самых причудливых формах и порой напоминает цветы, которые выросли прямо из-под земли. Фотографиями он поделился на своей странице в соцсети. 

В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” - фото Павел Глазков, лес, "Каждой твари по паре"
В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” - фото Павел Глазков, лес, "Каждой твари по паре"
В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” - фото Павел Глазков, лес, "Каждой твари по паре"
В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” - фото Павел Глазков, лес, "Каждой твари по паре"
Вам будет интересно
В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” - фото Павел Глазков, лес, "Каждой твари по паре"
В лесу Всеволожского района заметили ледяные волосы
Блогер Павел Глазков показал подписчикам «снежные волосы» — лед причудливой формы, вырастающий на древесине при определенных погодных условиях. Блогер и автор...
30.11.2020 247
Автор