В лесах Ленобласти расцвели “ледяные цветы” — фото

С наступлением заморозков в лесу под Петербургом расцвели “ледяные цветы”. На необычное явление наткнулся биолог Павел Глазков.

Он объяснил, что при испарении вода застывает в самых причудливых формах и порой напоминает цветы, которые выросли прямо из-под земли. Фотографиями он поделился на своей странице в соцсети.