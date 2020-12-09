В Петербурге госпитализировали почти тысячу человек с коронавирусом

В Северной столице зафиксирован новый максимум по числу пациентов с Covid-19, доставленных в стационары.

В среду, 9 декабря в коронавирусные диспансеры поступили 933 человека. На данный момент это абсолютный рекорд, зафиксированный в Петербурге.

Ненамного меньше заболевших поступило и за прошедшие два дня текущей недели. 7 декабря их число составило 703, а 8 декабря, во вторник – 612. В основном это пациенты в среднем или тяжелом состоянии здоровья, которых необходимо лечить под надзором медиков.

На текущий момент в ковидных стационарах города свободно около 900 больничных коек.