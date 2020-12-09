В Петербурге следователи не могут найти женщину, пропавшую 10 лет назад

Председатель Следственного комитета России недоволен ходом дела о пропаже Ирины Земченковой, которая бесследно исчезла в 2010 году.

В ведомстве сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией после обращения отца пропавшей женщины. Как стало известно, врач — гинеколог родительного дома № 6 исчезла в феврале 2010 года. Утром она вышла из дома и больше не вернулась.

Поиски ни к чему не привели. В последствии было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако это не сильно повлияло на ход расследования. Как отмечает муж исчезнувшей женщины, сотрудники правоохранительных органов наведались в квартиру супругов только через два месяца спустя пропажи. После этого расследование постоянно приостанавливалось.

На данный момент глава следственного комитета подключил к этому делу сотрудников Главного управления криминалистики, которые должны расследовать загадочную пропажу человека.