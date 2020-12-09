В Бокситогорском районе Ленобласти осудили группу наркодилеров, организовавшую преступную сеть по сбыту наркотиков в особо крупных объемах.

Из сообщения пресс-службы прокуратуры следует, что 49-летний петербуржец с подельниками наладили производство и сбыт запрещенных наркотических веществ в небывалых для региона масштабах.

Лабораторию преступники оборудовали еще в 2016 году, в которой было произведено, по меньшей мере, около тонны наркотиков. Производство разместили в сарайном помещении в Подборовье.

Дилерская сеть была обнаружена в 2017 году. Один из участников наркобизнеса был пойман сотрудниками полиции. Во время погони злоумышленники выбрасывали наркотики из окна автомобиля и даже не обращали внимания на пробитое колесо.