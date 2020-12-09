Российские туристы, собиравшиеся провести новогодние праздники в Петербурге, начали отказываться от туров.
Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге «спугнули» россиян, собиравшихся провести новогодние каникулы в Северной столице — они начали массово отменять туры и искать другие места для отдыха. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента РСТ Андрея Игнатьева.
Как известно, с 30 декабря по 3 января в городе будут закрыты заведения общепита, а с 30 декабря по 10 января — театры, музеи и прочие культурные учреждения.
«Многие россияне планировали посетить этот город на новогодние праздники. В случае закрытия музеев, ресторанов и кафе делать им там будет нечего. Уже появились просьбы поменять путевки на Карелию, Калининград», — пояснил Игнатьев.