В Петербурге с 4 декабря вводятся новые ограничения по COVID-19

Новые ограничения коснутся аквапарков и океанариумов, торговых центров и мероприятий. Беглов внес очередные изменения в постановление.

В торговых центрах закрываются музеи, выставки, театры и другие организации, где предполагаются зрители.

Для посещения закрываются аквапарки и океанариумы;

Максимальное число посетителей на мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, будет определять администрация.

Детям до 16 лет запрещается посещать любые мероприятия в сфере искусства, в том числе театральные постановки.

Наполняемость концертных залов и кинотеатров не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Если билеты были куплены заранее, то рекомендуется возвращать деньги.

Помимо этого, с 30 декабря по 10 января запрещены любые мероприятия от 50 человек, автобусные экскурсии, закрыты Ленинградский зоопарк, музеи, театры, концерты и прочее исполнительное искусство.

Ранее мы рассказывали, что с 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны.