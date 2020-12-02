В Петербурге с 4 декабря вводятся новые ограничения по COVID-19

Новые ограничения коснутся аквапарков и океанариумов, торговых центров и мероприятий. Беглов внес очередные изменения в постановление.
- В торговых центрах закрываются музеи, выставки, театры и другие организации, где предполагаются зрители.
- Для посещения закрываются аквапарки и океанариумы;
- Максимальное число посетителей на мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, будет определять администрация.
- Детям до 16 лет запрещается посещать любые мероприятия в сфере искусства, в том числе театральные постановки.
- Наполняемость концертных залов и кинотеатров не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Если билеты были куплены заранее, то рекомендуется возвращать деньги.
Помимо этого, с 30 декабря по 10 января запрещены любые мероприятия от 50 человек, автобусные экскурсии, закрыты Ленинградский зоопарк, музеи, театры, концерты и прочее исполнительное искусство.
Ранее мы рассказывали, что с 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны.