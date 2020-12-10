Названы сферы с наибольшим ростом вакансий в России в ноябре

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, что в ноябре 2020 года наибольший рост вакансий (на 37%) произошел в сферах образования и культуры.
Работодателям нужны педагоги и специалисты дополнительного образования.
На втором месте – сфера IT с показателем 34%. Здесь нужны менеджеры по продажам и работе с клиентами. На третьем месте – транспортная сфера с показателем 24%. На четвертом – 9% в сфере торговли.
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10.12.2020 68