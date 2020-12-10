Россиянам запретят разводить костры и готовить на огне на своих участках

С 1 января 2021 года в силу вступают новые правила противопожарного режима. Действовать они будут до 2026 года.

В соответствии с новыми правилами, запрещено разводить костры, готовить на открытом огне (за исключением «специально оборудованных для этого мест»), сжигать мусор, траву и листву, а также устраивать свалки горючих отходов на территории частных домов.

Ранее все это было запрещено только на землях общего пользования. Нарушителей оштрафуют по ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) на сумму 2-3 тысяч рублей или 5 тысяч, если произошел пожар.