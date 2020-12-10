СПбГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира Round University Ranking

Санкт‑Петербургский государственный университет вошел в топ-100 лучших университетов мира в области гуманитарных наук рейтинга Round University Ranking.

Всего в рейтинге более 800 вузов со всего мира. За год СПбГУ поднялся на 87 позиций и перешел из «Золотой» в «Бриллиантовую лигу».

В рейтинге Round University Ranking оценивается эффективность образования по шести предметным областям наук: гуманитарным, о жизни, медицинским, естественным, техническим и социальным.

Также Санкт‑Петербургский государственный университет поднялся с 255 на 222 место в области социальных наук.