Ограничения по COVID-19 в Санкт-Петербурге будут смягчены при улучшении эпидситуации – власти

Ограничения по COVID-19 будут смягчены в Санкт-Петербурге в случае улучшения эпидситуации, сообщил журналистам председатель городского комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик.

«Мы, конечно, смотрим на ситуацию с Роспотребнадзором. Если ситуация будет улучшаться, то, безусловно, город пойдет навстречу, потому что экономика для нас крайне важна», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчения введённых ограничений.

Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Санкт-Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.

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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 3774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1918 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 163 163 случая заражения COVID-19. Скончались 6109 человек. Выздоровело 91 808 человек.