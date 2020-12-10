Многие российские семьи отказались от традиционного приглашения Деда Мороза и Снегурочки из-за коронавирусной пандемии.

Большинство россиян вопреки устоявшейся традиции решило не приглашать Деда Мороза и Снегурочку в гости на Новый год. Причиной стала боязнь заразиться коронавирусной инфекцией, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Как передает «47news», от визитов Дедушки Мороза и Снегурочки отказались 48 % российских семей. 11 % родителей решили сохранить верность новогоднему обычаю, 15 % еще не решили этот вопрос. В 26 % семей роли Деда Мороза и Снегурочки выполнит кто-то из родственников.