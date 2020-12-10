На атомной станции в Финляндии нештатная ситуация: ЧП на контроле правительства Ленобласти

В Финляднии, провинции Сатакунта на атомной электростанции измерили повышенный уровень радиации.
Глава АЭС, компания Teollisuuden Voima (TVO) сообщила, что опасности для людей или окружающей среды пока нет.
При этом, Центр ядерной и радиационной безопасности охарактеризовал ситуацию как серьезную. По их данным, на станции зафиксировали повышенный уровень радиации, из-за которого сработала система аварийной остановки реактора.
Первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области уже дал комментарий:
«Мы об инциденте в курсе, ситуация находится на контроле Правительства Ленинградской области. Силами подведомственных учреждений комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области проводится мониторинг радиационного фона в приграничной зоне с Финляндией. Мониторинг проводится с использованием датчиков и передвижной химико-радиометрической лаборатории. Радиационный фон в норме. Кроме того, для дополнительного контроля за ситуацией областным правительством организовано взаимодействие с Роспотребнадзором и Росатомом».