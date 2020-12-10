На атомной станции в Финляндии нештатная ситуация: ЧП на контроле правительства Ленобласти

В Финляднии, провинции Сатакунта на атомной электростанции измерили повышенный уровень радиации.

Глава АЭС, компания Teollisuuden Voima (TVO) сообщила, что опасности для людей или окружающей среды пока нет.

При этом, Центр ядерной и радиационной безопасности охарактеризовал ситуацию как серьезную. По их данным, на станции зафиксировали повышенный уровень радиации, из-за которого сработала система аварийной остановки реактора.

Первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области уже дал комментарий: