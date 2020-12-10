Из-за понижения температуры в Петербурге птицы оказались в ловушке

В службу спасения животных «Кошкиспас» за последние дни попало 13 вызовов о спасении птиц, оказавшихся в ледяном плену на водоемах города.

Понижение температуры в Северной столице спровоцировало формирование ледяной корки на водоемах города. Для пернатых это оказалось серьезной проблемой-приземляясь, птица оказывалась в ледяной ловушке.

За эту неделю помощь понадобилась пяти уткам, двум селезням, чайке, казарке, индоутке, чернети и чомге. По всему городу на данный момент работает группа волонтеров. Они сообщают, что выходить на лед и пытаться помочь застрявшим животным нельзя. Лучше обратиться в службы спасения животных.