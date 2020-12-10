Миллиардер восстановит особняк Черкасского по решению суда

Дзержинский районный суд Петербурга дал два года Борису Берсону на реставрацию исторического здания на Университетской набережной.

Как известно, здание принадлежит миллиардеру Борису Берсону. За последние два года ему четыре раза предъявляли административное правонарушение за эксплуатацию особняка ненадлежащим образом.

В 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту пожара в здании. Всего за год в поместье было три возгорания. В начале 2019 года в намерениях Смольного было изъятие культурного наследия города, однако от этого решения отказались.

После решения суда, у Бориса Берсона есть один месяц, чтобы оборудовать металлическими листами окна и двери фасады здания, три месяца — на консервацию помещений. За два года особняк Черкасских должен быть полностью восстановлен.