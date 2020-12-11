Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 216 новых зараженных 11 декабря

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 216 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 декабря.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волосовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+3), Большой двор (+1).
  • Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Бережки (+2).
  • Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Романовка (+1), Агалатово (+2), Лупполово (+1), Скотное (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Возрождение (+1), Пушное (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+6), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+2), Новые Черницы (+1), Вайя (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+10).
  • Киришский район: Кириши (+16), Пчевжа (+1).
  • Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Беляевский мох (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9).
  • Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+3), Вильповицы (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Витино (+1).
  • Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Дзержинского (+1).
  • Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+9), Вознесенье (+3), Ульино (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+11), Кузнечное (+1), Суходолье (+1), Торфяное (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+11).
  • Тихвинский район: Тихвин (+16), Бор (+1), Цвылёво (+1), Царыцино Озеро (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+11).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
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