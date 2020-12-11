В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 216 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 декабря.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волосовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+3), Большой двор (+1).

Бокситогорск (+4), Пикалево (+3), Большой двор (+1). Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Бережки (+2).

Волхов (+6), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Бережки (+2). Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Романовка (+1), Агалатово (+2), Лупполово (+1), Скотное (+1).

Мурино (+6), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Романовка (+1), Агалатово (+2), Лупполово (+1), Скотное (+1). Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Возрождение (+1), Пушное (+1).

Выборг (+12), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Возрождение (+1), Пушное (+1). Гатчинский район: Гатчина (+6), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+2), Новые Черницы (+1), Вайя (+1).

Гатчина (+6), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+2), Новые Черницы (+1), Вайя (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+10).

Кингисепп (+10). Киришский район: Кириши (+16), Пчевжа (+1).

Кириши (+16), Пчевжа (+1). Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Беляевский мох (+1).

Кировск (+7), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Беляевский мох (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9).

Лодейное Поле (+9). Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+3), Вильповицы (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Витино (+1).

Новоселье (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+3), Вильповицы (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Витино (+1). Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Дзержинского (+1).

Луга (+5), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Дзержинского (+1). Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+9), Вознесенье (+3), Ульино (+1).

Никольский (+1), Подпорожье (+9), Вознесенье (+3), Ульино (+1). Приозерский район: Приозерск (+11), Кузнечное (+1), Суходолье (+1), Торфяное (+1).

Приозерск (+11), Кузнечное (+1), Суходолье (+1), Торфяное (+1). Сланцевский район: Сланцы (+11).

Сланцы (+11). Тихвинский район: Тихвин (+16), Бор (+1), Цвылёво (+1), Царыцино Озеро (+1).

Тихвин (+16), Бор (+1), Цвылёво (+1), Царыцино Озеро (+1). Тосненский район: Тосно (+11).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: