В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 216 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 11 декабря.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Волосовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4), Пикалево (+3), Большой двор (+1).
- Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+1), Бережки (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+9), Кудрово (+2), Разметелево (+1), Сертолово (+1), Романовка (+1), Агалатово (+2), Лупполово (+1), Скотное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Советский (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+2), Возрождение (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+1), Батово (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+2), Новые Черницы (+1), Вайя (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+10).
- Киришский район: Кириши (+16), Пчевжа (+1).
- Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Беляевский мох (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+3), Вильповицы (+1), Лебяжье (+2), Копорье (+1), Витино (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+9), Вознесенье (+3), Ульино (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+11), Кузнечное (+1), Суходолье (+1), Торфяное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+11).
- Тихвинский район: Тихвин (+16), Бор (+1), Цвылёво (+1), Царыцино Озеро (+1).
- Тосненский район: Тосно (+11).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Приозерский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.