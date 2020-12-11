Миру грозит сильнейший экономический спад

Генсек ООН считает, что мировая экономика близка к сильнейшему кризису за последние 80 лет.

Антонио Гуттереш, генеральный секретарь ООН 11 декабря заявил, что последствия коронавирусной инфекции могут обрушить мировую экономику до уровня 40-х годов прошлого века.

«Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — сказал Антонио Гуттереш.

Также за круглым столом обсудили росте нищеты и голода. Генсек ООН отметил, что мировые государства не сумели объединиться для борьбы с Covid-19, что приведет к падению уровня жизни многих людей на планете.