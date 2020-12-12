Врач рассказал, на сколько лет сокращает жизнь COVID-19

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, из-за COVID-19 возникает системное воспаление сосудов. Это дополнительная нагрузка на органы и системы организма.
Может произойти системный склероз сосудов. Это состояние происходит у людей уже в пожилом возрасте. Однако COVID-19 провоцирует его раньше.
«Людям накинулось порядка 10 лет. Коронавирус провоцирует тромбообразование, повышенную нагрузку на сердце, учащаются случаи сахарного диабета», – рассказывает Владимир Болибок
Врач отметил, что COVID-19 может не приводить к таким последствиям, если прошел в легкой форме, а у заболевшего нет серьезных хронических болезней
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11.12.2020 256