Врач рассказал, на сколько лет сокращает жизнь COVID-19

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, из-за COVID-19 возникает системное воспаление сосудов. Это дополнительная нагрузка на органы и системы организма.

Может произойти системный склероз сосудов. Это состояние происходит у людей уже в пожилом возрасте. Однако COVID-19 провоцирует его раньше.

«Людям накинулось порядка 10 лет. Коронавирус провоцирует тромбообразование, повышенную нагрузку на сердце, учащаются случаи сахарного диабета», – рассказывает Владимир Болибок

Врач отметил, что COVID-19 может не приводить к таким последствиям, если прошел в легкой форме, а у заболевшего нет серьезных хронических болезней