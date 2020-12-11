Найден витамин, снижающий смертность от COVID-19 в три раза

По данным издания Nutrients, практикующие медицинские работники отмечают дефицит витамина C у большинства заболевших COVID-19. Организм человека его не воспроизводит.
Международная группа ученых установила, что применение витамина C позволяет снизить смертность от COVID-19 на 68%. Он поддерживает иммунную систему организма.
А для сокращения количества проводимых на аппарате ИВЛ дней, пациентам с тяжелой формой новой коронавирусной инфекцией следует давать от шести до 24 граммов витамина C ежедневно.
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